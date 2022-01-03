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4 часа назад

Олимпийский чемпион назвал «колхозом» рейс с хоккеистами из России

Олимпийский чемпион по хоккею Алексей Житник назвал «колхозом» и «потенциальным ЧП» рейс, на котором собрали хоккеистов из нескольких сборных, в том числе российскую команду. Об этом сообщает Russia-Hockey.ru.

Игроков молодежных сборных России и Чехии по хоккею ранее сняли с самолета Калгари - Франкфурт.

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СМИ писали, что причиной стало несоблюдение масочного режима. Также утверждалось, что у чехов с собой было пиво, а главного тренера российской команды Сергея Зубова якобы заподозрили в курении в «рукаве» перед посадкой на борт.

Сам Зубов это отрицал, отметив, что «кому-то очень сильно нужно преувеличить то, что на самом деле произошло». Он заявил, что команды сняли с рейса, так как «многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски».

Житник отметил, что огорчился из-за новостей о хоккеистах в «бульварной хронике», но не поверил им.

«Честно говоря, впервые узнал о том, что три-четыре сборные могут лететь в одном самолете, причем не чартерном, а рейсовом. Во всяком случае в годы моей карьеры мы никогда таким «колхозом» не летали. <…> Сам формат такого массового перелета - уже ЧП, которое грозило инцидентами», - подчеркнул он.

Житник отметил, что из-за коронавируса в любом аэропорту мира «инцидент может возникнуть и на ровном месте».

«Зубов - один из лучших защитников в современной истории, у него за плечами два Кубка Стэнли и более 1200 матчей в НХЛ. Сергей за годы своей карьеры в Америке тысячи раз летал в самолетах, знает все правила «от и до». <…> К популярным личностям легче все приклеить, это всегда дает рейтинг», - заявил он.

Хоккей,Видео,Алексей Житник,Сергей Зубов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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