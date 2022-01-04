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48 минут назад

«Возмутительно и восхитительно»: Уткин о Ротенберге на посту главного тренера СКА

Журналист Василий Уткин назвал «возмутительным и восхитительным» назначение Романа Ротенберга главным тренером петербургского хоккейного клуба СКА. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Стала известна реакция Уткина на назначение Ротенберга главным тренером СКА
Фото: РамблерРамблер

О новом назначении Ротенберга, вице-президента и заместителя председателя совета директоров СКА, стало известно 4 января.

Прежний главный тренер Валерий Брагин продолжит работу в клубе в должности старшего тренера. Он возглавлял команду с июня 2020 года.

В СКА заявили, что решение было принято «в целях улучшения управления штабом и командой».

«Какой же он неуемный парень. Не, ну это ж надо.) Впрочем, у него даже имен целых три. А - амбиции. Майкл Оливер Роман Ротенберг - главный тренер СКА», - написал Уткин (орфография и пунктуация автора сохранены).

Он заявил, что это «настолько возмутительно, что даже восхитительно».

«Посмешище в олимпийский год. Если бы он прямо сегодня возглавил не СКА, а ЦСКА, это не было бы ни возмутительнее, ни восхитительнее», - заключил Уткин.

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