Стала известна реакция Уткина на назначение Ротенберга главным тренером СКА

Журналист Василий Уткин назвал «возмутительным и восхитительным» назначение Романа Ротенберга главным тренером петербургского хоккейного клуба СКА. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
О новом назначении Ротенберга, вице-президента и заместителя председателя совета директоров СКА, стало известно 4 января.
Прежний главный тренер Валерий Брагин продолжит работу в клубе в должности старшего тренера. Он возглавлял команду с июня 2020 года.
В СКА заявили, что решение было принято «в целях улучшения управления штабом и командой».
«Какой же он неуемный парень. Не, ну это ж надо.) Впрочем, у него даже имен целых три. А - амбиции. Майкл Оливер Роман Ротенберг - главный тренер СКА», - написал Уткин (орфография и пунктуация автора сохранены).
Он заявил, что это «настолько возмутительно, что даже восхитительно».
«Посмешище в олимпийский год. Если бы он прямо сегодня возглавил не СКА, а ЦСКА, это не было бы ни возмутительнее, ни восхитительнее», - заключил Уткин.