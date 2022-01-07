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1 час назад

Шайба Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Бостон" в матче НХЛ

"Миннесота" обыграла "Бостон" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайба Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Бостон»
Фото: © AP Photo/Tony Gutierrez© AP Photo/Tony Gutierrez

В составе победителей шайбы забросили российский нападающий Кирилл Капризов (16), Нико Штурм (17), Мэтт Болди (33), забивший первый гол в НХЛ в своем дебютном матче в лиге. У "Бостона" отличились Тэйлор Холл (7), Брэд Маршанд (36).

Капризов забросил 14-ю шайбу в текущем сезоне, всего на его счету 40 очков (14 шайб + 26 передач) за 32 матча. Его одноклубник Дмитрий Куликов не сумел отличиться.

В середине второго периода Капризов получил травму в результате столкновения с форвардом "Бостона" Трентом Фредериком и не смог продолжить игру. Пресс-служба "Миннесоты" сообщила, что россиянин повредил верхнюю часть тела.

"Миннесота" занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 42 очками в 32 играх, "Бостон" идет четвертым в Атлантическом дивизионе, набрав 36 очков в 30 играх. Следующий матч "Миннесота" проведет 9 января дома против "Вашингтона", "Бостон" в тот же день на выезде сыграет с "Тампой".

Хоккей,Тэйлор Холл,Брэд Маршанд,Кирилл Капризов,Дмитрий Куликов,
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