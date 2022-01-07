Шайба Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Бостон»

"Миннесота" обыграла "Бостон" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Фото: © AP Photo/Tony Gutierrez © AP Photo/Tony Gutierrez

В составе победителей шайбы забросили российский нападающий Кирилл Капризов (16), Нико Штурм (17), Мэтт Болди (33), забивший первый гол в НХЛ в своем дебютном матче в лиге. У "Бостона" отличились Тэйлор Холл (7), Брэд Маршанд (36).

Капризов забросил 14-ю шайбу в текущем сезоне, всего на его счету 40 очков (14 шайб + 26 передач) за 32 матча. Его одноклубник Дмитрий Куликов не сумел отличиться.

В середине второго периода Капризов получил травму в результате столкновения с форвардом "Бостона" Трентом Фредериком и не смог продолжить игру. Пресс-служба "Миннесоты" сообщила, что россиянин повредил верхнюю часть тела.