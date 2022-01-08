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2 часа назад

Дубль Свечникова помог "Каролине" обыграть "Калгари" в матче НХЛ

"Каролина" дома со счетом 6:3 обыграла "Калгари" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Дубль Свечникова помог "Каролине" обыграть "Калгари" в матче НХЛ
Фото: ReutersReuters

В составе "Каролины" шайбы забросили Йеспер Фаст (18-я минута), Дерек Степан (28), российский нападающий Андрей Свечников (30, 60), Тони Д'Анджело (33), Брейди Скжей (59). У "Калгари" отличились Блейк Коулман (6), Мэттью Ткачук (34), Джонни Гудро (49).

Свечников забросил 12 шайб в текущем сезоне. Всего в активе российского форварда 26 очков (12 голов + 14 передач) за 29 игр. Защитник "Калгари" Никита Задоров не сумел отличиться.

"Каролина" одержала пятую победу подряд, команда занимает первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав в 31 игре 49 очков. "Калгари" располагается третьей строчке Тихоокеанского дивизиона с 40 очкам в 33 матчах.

В следующей игре "Каролина" 9 января дома сыграет с "Флоридой", "Калгари" 14 января примет "Оттаву".

Хоккей,Тони Д'анджело,Джонни Гудро,Мэттью Ткачук,Андрей Свечников,Никита Задоров,Дерек Степан,
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