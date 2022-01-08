Дубль Свечникова помог "Каролине" обыграть "Калгари" в матче НХЛ

"Каролина" дома со счетом 6:3 обыграла "Калгари" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Свечников забросил 12 шайб в текущем сезоне. Всего в активе российского форварда 26 очков (12 голов + 14 передач) за 29 игр. Защитник "Калгари" Никита Задоров не сумел отличиться.