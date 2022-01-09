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56 минут назад

Овечкин обогнал Сиссарелли по сыгранным матчам в НХЛ

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился победой «Миннесоты» по буллитам – 3:2 Б.

Овечкин обогнал Сиссарелли по сыгранным матчам в НХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В этом матче принял участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды провёл 1233-й матч за карьеру в НХЛ. По этому показателю россиянин превзошёл показатель Дино Сиссарелли, являющегося рекордсменом по голам в НХЛ для незадрафтованных хоккеистов. Овечкину удалось выйти на 101-е место по этому показателю. Теперь ближайшей целью для Овечкина является результат Стива Томаса (1235).

В нынешнем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 36 матчах, в которых забил 24 гола и сделал 27 результативных передач.

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