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1 час назад

Два матча КХЛ отменили из-за вспышки коронавируса

Два матча Континентальной хоккейной лиги отменены из-за вспышки коронавирусной инфекции в команде ЦСКА. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

Два матча КХЛ отменили из-за вспышки коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Матчи СКА — ЦСКА и ЦСКА — «Сочи» перенесены в связи с тем, что 17 представителей ЦСКА сдали положительные ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию.

«Лига приняла решение не проводить матчи №569 СКА — ЦСКА и №577 ЦСКА — «Сочи», запланированные на 9 и 11 января соответственно», — говорится в сообщении КХЛ.

Решение о переносе указанных матчей на более поздние даты будет принято дополнительно.

Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса была выявлена в английском футбольном клубе «Манчестер Сити». В частности, положительные тесты сдали главный тренер команды Хосеп Гвардиола и его помощник Хуанма Лильо. Всего из-за COVID-19 в в клубе были изолированы уже семь футболистов и 14 сотрудников.

Хоккей,СКА,
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