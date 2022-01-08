Два матча КХЛ отменили из-за вспышки коронавируса

Два матча Континентальной хоккейной лиги отменены из-за вспышки коронавирусной инфекции в команде ЦСКА. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

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Матчи СКА — ЦСКА и ЦСКА — «Сочи» перенесены в связи с тем, что 17 представителей ЦСКА сдали положительные ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию.

«Лига приняла решение не проводить матчи №569 СКА — ЦСКА и №577 ЦСКА — «Сочи», запланированные на 9 и 11 января соответственно», — говорится в сообщении КХЛ.

Решение о переносе указанных матчей на более поздние даты будет принято дополнительно.