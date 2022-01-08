Два матча КХЛ отменили из-за вспышки коронавируса

Два матча Континентальной хоккейной лиги отменены из-за вспышки коронавирусной инфекции в команде ЦСКА. Об этом сообщается на сайте КХЛ.
Матчи СКА — ЦСКА и ЦСКА — «Сочи» перенесены в связи с тем, что 17 представителей ЦСКА сдали положительные ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию.
«Лига приняла решение не проводить матчи №569 СКА — ЦСКА и №577 ЦСКА — «Сочи», запланированные на 9 и 11 января соответственно», — говорится в сообщении КХЛ.
Решение о переносе указанных матчей на более поздние даты будет принято дополнительно.
Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса была выявлена в английском футбольном клубе «Манчестер Сити». В частности, положительные тесты сдали главный тренер команды Хосеп Гвардиола и его помощник Хуанма Лильо. Всего из-за COVID-19 в в клубе были изолированы уже семь футболистов и 14 сотрудников.