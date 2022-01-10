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1 час назад

Источник: КХЛ не будет останавливать регулярный чемпионат

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение не останавливать регулярный чемпионат. Об этом сообщает «СЭ».

КХЛ отказалась останавливать регулярный чемпионат
Фото: Сайт ХК ЦСКАСайт ХК ЦСКА

На карантин в случае необходимости будут уходить только отдельные команды. В таком случае матчи с их участием будут переноситься.

Напомним, что в этом месяце уже было отменено несколько матчей. Не состоялись игры «Йокерита», «Автомобилиста», СКА, «Сочи», рижского «Динамо», «Салавата Юлаева», ЦСКА, а также «Авангарда» и «Локомотива».

Регулярный чемпионат должен завершиться 1 марта.

В последнее время в клубах КХЛ увеличилось число заболевших коронавирусной инфекцией.

В декабре из-за участившихся случаев заболевания COVID-19 были перенесены несколько матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Из-за подобной ситуации уже был отменен Молодежный чемпионат мира (МЧМ) в Канаде. Сразу в нескольких командах-участницах были сданы положительные тесты на коронавирус, в том числе в сборной России.

Ранее сообщалось, что в хоккейном клубе «Динамо» (Москва) возникли финансовые сложности. В столичной команде хоккеистам в течение почти двух месяцев не платят зарплату.

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