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37 минут назад

Матч КХЛ между "Автомобилистом" и "Локомотивом" отменен из-за коронавируса

Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между екатеринбургским "Автомобилистом" и ярославским "Локомотивом" отменена из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в команде из Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Матч КХЛ отменен из-за коронавируса
Фото: ТАССТАСС

Матч должен был пройти в воскресенье в Екатеринбурге. Ранее в субботу из-за аналогичной ситуации были отменены игры московского ЦСКА против петербургского СКА (9 января) и "Сочи" (11 января).

По итогам повторного тестирования коронавирус был выявлен у двух игроков первой команды, восьми игроков системы клуба, которые тренировались вместе с основным составом, и шести представителей клуба. Решение о возможности переноса матча будет принято позднее. 11 января клуб проведет еще одно тестирование с целью выявления возможности сыграть с череповецкой "Северсталью" (13 января).

"Автомобилист" располагается на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков в 44 матчах. "Локомотив" занимает седьмое место на Западе с 55 очками в 47 встречах.

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