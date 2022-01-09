В Казахстане приостановили чемпионаты по хоккею

После стабилизации ситуации в стране и снятия режима ЧП матчи в рамках Jastar и Pro Ligasy возобновятся. О точных сроках будет сообщено дополнительно.
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