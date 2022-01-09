В Казахстане приостановили чемпионаты по хоккею

После стабилизации ситуации в стране и снятия режима ЧП матчи в рамках Jastar и Pro Ligasy возобновятся. О точных сроках будет сообщено дополнительно.

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50 фактов о футбольном сезоне-2021 в Казахстане: за трофеи теперь платят деньги, тренд на смену тренеров (даже у чемпиона) и разговоры о судействе

Премьер-министр Казахстана Мамин ушел в отставку на фоне протестов в стране. Он президент Казахстанской федерации хоккея