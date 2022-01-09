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1 час назад

Чемпионаты Казахстана по хоккею приостановлены

После стабилизации ситуации в стране и снятия режима ЧП матчи в рамках Jastar и Pro Ligasy возобновятся. О точных сроках будет сообщено дополнительно.

В Казахстане приостановили чемпионаты по хоккею
Фото: РИА НовостиРИА Новости

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