НХЛ отказалась отпускать россиян на Олимпиаду

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что ни один хоккеист, который связан условиями действующего контракта с клубом НХЛ, не будет допущен к участию в Олимпиаде в 2022 году в Пекине. Кроме того, по его словам, исключений для конкретных групп игроков не планируются.