Бывший игрок НХЛ рассказал о преимуществе русских над финнами

«Финны немного более закрытые. Русские очень эмоциональные, это можно услышать, когда человек говорит, ты можешь понять эмоции человека во время разговора. Мне это нравится, что люди так просто выражают свои эмоции во время обычной беседы», - пояснил спортсмен.