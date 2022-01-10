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33 минуты назад

Бывший игрок НХЛ рассказал о преимуществе русских над финнами

Русские гораздо эмоциональнее финнов, заявил «Спорт-экспресс» бывший нападающий «Питтсбурга» и «Ак Барса» Янне Песонен.

Бывший игрок НХЛ рассказал о преимуществе русских над финнами
Фото: ReutersReuters

По его мнению, умение русских открыто выражать свои эмоции, лично ему кажется преимуществом.

«Финны немного более закрытые. Русские очень эмоциональные, это можно услышать, когда человек говорит, ты можешь понять эмоции человека во время разговора. Мне это нравится, что люди так просто выражают свои эмоции во время обычной беседы», - пояснил спортсмен.

Янне Песонен также особо отметил, что «русские очень чтят традиции».

Ранее бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб раскритиковал решение сборной России по хоккею выйти на матч с финнами в форме СССР, назвав данный жест «оскорбительным».

Сборная России выходила в форме Советского Союза на всех матчах Кубка Первого канала — второго из четырех этапов Еврохоккейтура в связи с празднованием 75-летия данного вида спорта. В декабре 1946 года в СССР состоялись первые матчи чемпионата страны по хоккею.

Хоккей,Александр Стубб,СБОРНАЯ РОССИИ,
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