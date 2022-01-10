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52 минуты назад

Защитник "Вашингтона" Орлов попал в ковид-протокол НХЛ

Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов помещен в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Защитник "Вашингтона" Орлов попал в ковид-протокол НХЛ
Фото: AP Photo/Nick WassAP Photo/Nick Wass

"Вашингтон" объявил о попадании Орлова в ковид-протокол перед домашним матчем регулярного чемпионата против "Бостона", который пройдет в ночь на 11 января.

Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин, от положительного результата теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

Орлов был выбран "Вашингтоном" на драфте НХЛ под общим 55-м номером в 2009 году. За клуб хоккеист выступает с 2011 года, в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России становился победителем чемпионата мира (2014) и трижды бронзовым призером мировых первенств (2016, 2017, 2019). В текущем сезоне 30-летний россиянин принял участие в 36 матчах "Вашингтона", набрав 17 очков (4 шайбы + 13 передач).

"Вашингтон" занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 49 очков в 36 матчах.

Хоккей,Дмитрий Орлов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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