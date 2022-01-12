Матч между "Витязем" и "Барысом" отменен

"По состоянию на вечер 12 января у четырех хоккеистов и четырех представителей "Витязя" ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат. С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 лига приняла решение не проводить матч №587 "Витязь" - "Барыс", запланированный на 13 января. Решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно", - говорится в заявлении пресс-службы.