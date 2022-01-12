Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 74.53EUR 84.67
Войти в почту
59 минут назад

Матч регулярного чемпионата КХЛ между "Витязем" и "Барысом" отменен

Матч регулярного чемпионата между "Витязем" и "Барысом" из Нур-Султана отменен из-за вспышки коронавируса в составе подольской команды. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Матч между "Витязем" и "Барысом" отменен
Фото: ТАССТАСС

В среду КХЛ решила перенести матчи регулярного чемпионата, которые должны были пройти с 15 по 21 января, из-за роста положительных результатов на коронавирус. Часть перенесенных матчей пройдет в олимпийскую паузу, которая начнется 24 января.

"По состоянию на вечер 12 января у четырех хоккеистов и четырех представителей "Витязя" ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат. С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 лига приняла решение не проводить матч №587 "Витязь" - "Барыс", запланированный на 13 января. Решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно", - говорится в заявлении пресс-службы.

"Витязь" занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, после 48 игр команда набрала 43 очка. "Барыс" идет восьмым на Востоке, после 47 матчей у команды 48 очков.

Хоккей,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители