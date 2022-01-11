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51 минуту назад

У половины хоккейной команды «Металлург» выявлен коронавирус

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между магнитогорским «Металлургом» и хельсинкским «Йокеритом» отменен в связи с болезнью российских хоккеистов, сообщает пресс-служба лиги.

У половины хоккейной команды «Металлург» выявлен коронавирус
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко© РИА Новости / Алексей Куденко

Игра «Металлург» – «Йокерит» должна была пройти 13 января. Решение об отмене принято из-за девяти случаев заражения коронавирусом среди игроков «Металлурга», также зафиксировано два заражения у представителей клуба, передает ТАСС.

Этот матч стал 15-й игрой, отмененной из-за вспышек коронавируса в клубах. «Металлург» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 очко в 48 матчах. «Йокерит» идет четвертым на Западе, имея в активе 62 очка после 46 встреч.

Ранее хоккеисты «Салавата Юлаева» заразились коронавирусом. Континентальная хоккейная лига приняла решение не проводить матч регулярного чемпионата между омским «Авангардом» и уфимским «Салаватом Юлаевым» из-за 26 положительных тестов на COVID-19

Хоккей,Металлург,ХК Авангард,ИТАР-ТАСС,
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