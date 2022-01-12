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1 час назад

"Флорида" обыграла "Ванкувер" в НХЛ. Мамин забросил шайбу, Бобровский отразил 42 броска

"Флорида" одержала победу над "Ванкувером" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Флорида" обыграла "Ванкувер" в НХЛ
Фото: © AP Photo/Marta Lavandier© AP Photo/Marta Lavandier

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Аарон Экблад (6-я минута), Сэм Райнхарт (7, 29), российский нападающий Максим Мамин (30) и Александр Барков (40), у проигравших отличились Джейсон Дикинсон (12) и Юхо Ламмикко (45).

Мамин провел 18-й матч в текущем сезоне НХЛ, на его счету 7 (5 шайб + 2 результативные передачи) очков. Ворота "Флориды" в игре с "Ванкувером" защищал россиянин Сергей Бобровский, он отразил 42 броска и одержал 17-ю победу в 25 матчах нынешнего сезона. Российский нападающий "Ванкувера" Василий Подколзин результативными действиями не отметился.

"Флорида" лидирует в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 53 очка в 36 матчах. "Ванкувер" идет седьмым в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 35 очков после 35 игр.

В следующем матче "Флорида" 15 января примет "Даллас", "Ванкувер" 14 января в гостях сыграет с "Тампой".

В другом матче игрового дня "Чикаго" в гостях обыграл "Коламбус" со счетом 4:2.

Хоккей,Юхо Ламмикко,Джейсон Дикинсон,Василий Подколзин,Сэм Райнхарт,Аарон Экблад,Максим Мамин,Александр Барков,Сергей Бобровский,
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