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29 минут назад

«Тампа» разгромила «Баффало» благодаря хет-трику Никиты Кучерова

«Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромила в гостях «Баффало Сейбрз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 1:6, сообщает «МИР 24».

«Тампа» разгромила «Баффало» благодаря хет-трику Никиты Кучерова
Фото: Zuma\TASSZuma\TASS

Поединок запомнился тем, что в составе «молний» сразу три шайбы забросил российский нападающий Никита Кучеров. В итоге его признали первой звездой встречи, а ведь он совсем недавно оправился после тяжелой травмы.

Кроме Кучерова, гол на свой счет записал российский защитник Михаил Сергачев. Вратарь Андрей Василевский смог отразить 17 из 18 бросков.

Ранее сообщалось, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин опередил чешского нападающего Патрика Элиаша по результативным передачам в НХЛ.

Хоккей,Михаил Сергачев,Патрик Элиаш,Никита Кучеров,Александр Овечкин,Андрей Василевский,
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