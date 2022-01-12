Регулярный чемпионат КХЛ приостановили

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приостановило регулярный чемпионат сезона-2021/2022 из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте организации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса Лига приняла решение о переносе игр», — говорится в заявлении КХЛ.

В частности, были перенесены матчи, которые должны были пройти 13, 15, 17, 19 и 21 января. Отмечается, что турнир может проводиться и во время Олимпийских игр в Пекине. Новый календарь КХЛ опубликует до конца января.

Количество получивших положительные результаты тестов на коронавирус по состоянию на утро 12 января в КХЛ выросло до 171 человека, из которых 124 хоккеиста. Было перенесено уже 17 матчей турнира.