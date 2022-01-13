Хоккеист КХЛ побил рекорд времен СССР

Нападающий СКА Евгений Кетов провел 507-й матч в составе армейского клуба, установив новый рекорд. Об этом сообщается в Instagram клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Приняв участие в игре против «Сочи», 35-летний форвард побил рекорд легенды СКА Игоря Щуркова, который держался со времен СССР — 46 лет. Свой первый матч в составе СКА Кетов провел в сентябре 2013 года.

Чтобы установить данный рекорд, Кетову потребовалось 3052 дня. За 507 матчей за СКА он набрал 126 голов, забросив 67 шайб и отдав 59 результативных передач.