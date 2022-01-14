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1 час назад

Овечкин рассказал о своей травме

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал, что рассчитывает принять участие в следующем матче против "Нью-Йорк Айлендерс". Об этом сообщает журналист Саманта Пелл в Twitter.

Овечкин рассказал о своей травме
Фото: Amber Searls/USA TODAY SportsAmber Searls/USA TODAY Sports

Овечкин отметил, что не до конца уверен в участии в предстоящем матче из-за травмы "верхней части тела", которая его беспокоит на протяжении длительного времени.

Российский нападающий отметил, что пока не уверен на сто процентов, что сможет выйти на лед. Его беспокоит травма "верхней части тела". Причем Овечкин отметил, что это повреждение ему мешает уже продолжительное время.

Напомним, что Овечкин покинул одну из тренировок своей команды, не проведя ее до конца. Позже выяснилось, что россиянин испытывает проблемы с верхней частью тела. 9 января в матче против "Миннесоты" Овечкин отметился результативной передачей. Всего в этом сезоне на его счету их уже 27, а также 24 заброшенных шайбы. По системе гол + пас он является безоговорочным лидером своей команды. По этому показателю 36-летний россиянин третий среди всех игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в этом сезоне.

Ранее о травме Овечкин рассказал главный тренер "Вашингтона" Питер Лавиолетт.

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