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16 минут назад

Овечкин стал капитаном команды Столичного дивизиона на Матче звезд НХЛ

Нападающего "Вашингтона" из России Александра Овечкина выбрали капитаном команды Столичного дивизиона на Матч звезд НХЛ. Об этом заявили в пресс-службе Лиги, сообщает телеканал "360".

Овечкин стал капитаном команды Столичного дивизиона на Матче звезд НХЛ
Фото: ТАССТАСС

По результатам голосования, капитаном Атлантического дивизиона выбрали Остона Мэттьюса из "Торонто", Центрального дивизиона — Натана Маккиннона из "Коламбуса", Тихоокеанского дивизиона — Коннора Макдэвида из "Эдмонтона".

Матч звезд НХЛ пройдет в 2022 году в Лас-Вегасе с 4 по 6 февраля. Его формат сохранится таким же, какой был у предыдущих пяти подобных мероприятий. Команды посоревнуются в турнире на выбывание три на три.

Ранее стало известно, что Овечкин стал первым россиянином, который набрал 1500 очков в НХЛ. Такую цифру спортсмен получил во время матча его команды "Вашингтон Кэпиталз", сыгравшей с "Виннипег Джетс".

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