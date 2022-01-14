Российские фигуристы Мишина и Галлямов стали чемпионами Европы

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в парном катании на чемпионате Европы в Таллине. Спортсмены установили мировые рекорды в произвольной программе (157,46 балла) и по общей сумме баллов (239,82), передает "Москва 24".