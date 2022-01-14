Плющев о Ротенберге во главе СКА: «Флаг ему в руки! Может, это была его голубая мечта?»

– Как вам такой эксперимент, когда один из руководителей стал главным тренером?

– Начну с того, что я не вижу здесь какого-то эксперимента. Если посмотреть прошлый сезон, то Роман Борисович очень часто появлялся на лавочке. А в этом чемпионате он с самого начала присутствовал на тренерской скамейке, руководил командой, определяет ее состав. Просто де-факто превратилось в де-юре. Никакой неожиданности тут нет. Вопрос в другом: у Ротенберга большая ответственность, столько должностей. Как это можно совмещать с работой главного тренера, – для меня загадка.

– Не только для вас.

– Прекрасно знаю, что такое главный тренер и в каком режиме он живет. Тем более когда есть проблемы и впереди ответственные матчи. Но Роман Борисович стремился к этой должности и ее получил. Может, это была его голубая мечта? Хотя не могу понять, как человек, работающий главным тренером одной из команд, может представлять интересы КХЛ как вице-президент.

– Конфликт интересов.

– То, что он теперь занимается тренерской работой, – вопросы только к совету директоров СКА. Роман Борисович сказал, что может! Флаг ему в руки! Но возникнут разговоры, когда плей-офф начнется. Например, судей кто у нас курирует? ФХР! А разве Ротенберг не ее вице-президент?

– Вице-президент…

– Зачем же давать тему для обсуждения? Ведь без скандалов тут не обойтись.

– Да, невозможно.

– Крышечку ящика Пандоры приоткрыли! И теперь от этого никуда не денешься! Наверняка найдутся скептики, которые будут говорить, что все заранее «расписано» – от начала до конца, – сказал Плющев.