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3 часа назад

Две передачи Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Анахайм" в матче НХЛ

"Миннесота" победила "Анахайм" со счетом 7:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Капризов помог "Миннесоте" обыграть "Анахайм"
Фото: AP Photo/John McCoyAP Photo/John McCoy

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кевин Фиала (8-я минута), Райан Хартман (9), Матс Цуккарелло (15, 41), Мэтт Болди (41), Виктор Раск (43), Мэтт Дамба (52). У "Анахайма" отличились Макс Комтуа (12), Дерек Грант (45), Тревор Зеграс (47). Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами. Защитник "Миннесоты" Дмитрий Куликов результативными действиями не отличился.

Капризов провел первую игру после травмы, полученной 7 января в гостевом матче с "Бостоном" (3:2).

После шести пропущенных шайб тренерский штаб "Анахайма" принял решение заменить вратаря Энтони Столарца на Лукаша Достала.

"Миннесота" набрала 46 очков в 34 играх и занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Анахайм" с 45 очками в 40 встречах располагается на второй строчке таблицы Тихоокеанского дивизиона. Следующий матч "Анахайм" проведет 16 января на выезде против "Чикаго". "Миннесота" 17 января в гостях сыграет с "Колорадо".

Хоккей,Макс Комтуа,Райан Хартман,Виктор Раск,Дерек Грант,Кирилл Капризов,Матс Цуккарелло,Дмитрий Куликов,
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