Капризов помог "Миннесоте" обыграть "Анахайм"

"Миннесота" набрала 46 очков в 34 играх и занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Анахайм" с 45 очками в 40 встречах располагается на второй строчке таблицы Тихоокеанского дивизиона. Следующий матч "Анахайм" проведет 16 января на выезде против "Чикаго". "Миннесота" 17 января в гостях сыграет с "Колорадо".