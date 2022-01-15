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59 минут назад

Российский вратарь НХЛ назвал самого опасного игрока лиги

Российский вратарь «Тампа-Бей Лайтнинг» Андрей Василевский назвал форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина самым опасным игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводятся на официальном сайте лиги.

Российский вратарь НХЛ назвал самого опасного игрока лиги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если выбирать только одного, то я, конечно же, назову Ови. Он потрясающий снайпер», — заявил Василевский. При этом вратарь подчеркнул, что каждый игрок в лиге опасен и может забить, поэтому ему нужно справляться с каждым броском.

14 января стало известно, что у Овечкина ноющая травма верхней части тела и он вынужден пропускать тренировки. Хоккеист отметил, что это повреждение беспокоит его уже продолжительное время.

Овечкин в текущем сезоне в 37 встречах забросил 24 шайбы и отдал 28 результативных передач. Россиянин занимает третье место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккей,Андрей Василевский,
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