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2 часа назад

Тренер "Ванкувера" сравнил Овечкина с Халком

Главный тренер "Ванкувер Кэнакс" Брюс Будро поделился мнением о российском нападающем "Вашингтон Кэпиталз" Александре Овечкине.

Тренер «Ванкувера» сравнил Овечкина с Халком
Фото: TwitterTwitter

"Чем больше вы его бьете, тем он похож на Халка. Он становится сильнее, чем больше злится", — приводит слова Будро Twitter журналиста Тома Гуллити.

В сегодняшнем матче против "Ванкувера" российский нападающий забросил первую шайбу в матче. Среди ассистентов значится Евгений Кузнецов. Но эта шайба не помогла "Кэпиталз" удержать преимущество.

В текущий момент "Ванкувер" ведет со счетом 3:2, идет третий период матча. В нынешнем сезоне в активе российского нападающего стало 26 заброшенных шайб. Также в этом сезоне Овечкин отметился 28 голевыми передачами.

По системе гол + пас он является безоговорочным лидером своей команды. Также Овечкин наравне с нападающими "Эдмонтона" Леоном Драйзатлем и Коннором Макдэвидом продолжает возглавлять список лучших игроков этого сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по системе гол + пас.

На счету этой троицы 54 результативных балла. Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вышел на 24 место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

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Хоккей,Брюс Будро,Коннор Макдэвид,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,
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