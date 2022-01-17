Тренер «Ванкувера» сравнил Овечкина с Халком

Главный тренер "Ванкувер Кэнакс" Брюс Будро поделился мнением о российском нападающем "Вашингтон Кэпиталз" Александре Овечкине.

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"Чем больше вы его бьете, тем он похож на Халка. Он становится сильнее, чем больше злится", — приводит слова Будро Twitter журналиста Тома Гуллити.

В сегодняшнем матче против "Ванкувера" российский нападающий забросил первую шайбу в матче. Среди ассистентов значится Евгений Кузнецов. Но эта шайба не помогла "Кэпиталз" удержать преимущество.

В текущий момент "Ванкувер" ведет со счетом 3:2, идет третий период матча. В нынешнем сезоне в активе российского нападающего стало 26 заброшенных шайб. Также в этом сезоне Овечкин отметился 28 голевыми передачами.

По системе гол + пас он является безоговорочным лидером своей команды. Также Овечкин наравне с нападающими "Эдмонтона" Леоном Драйзатлем и Коннором Макдэвидом продолжает возглавлять список лучших игроков этого сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по системе гол + пас.

На счету этой троицы 54 результативных балла. Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вышел на 24 место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.