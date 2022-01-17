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1 час назад

Овечкин сравнялся с лидером гонки бомбардиров НХЛ

Российский капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Ванкувер Кэнакс». Однако столичная команда проиграла в родных стенах со счётом 2:4.

Овечкин сравнялся с лидером гонки бомбардиров НХЛ
Фото:  John McCreary/Icon Sportswire/Global Look Press John McCreary/Icon Sportswire/Global Look Press

Россиянин провёл на льду 21 минуту и 45 секунд. Именно он открыл счёт в матче. Заброшенная шайба стала для россиянина 756-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин занимает четвёртое место в списке лучших снайперов в истории лиги. До идущего третьим Яромира Ягра (766) ему осталось забросить 10 шайб.

Всего в нынешнем сезоне российский форвард отметился 26 голами и 28 результативными передачами. Аналогичные показатели имеет немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Хоккеисты делят первое место в бомбардирской гонке сезона.

За карьеру в НХЛ Овечкин набрал 1374 (756 + 618) очка в 1236 матчах.

Ранее Александр Овечкин помог партнёрам одолеть «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата.

Хоккей,Леон Драйзайтль,Александр Овечкин,
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