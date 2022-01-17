В Госдуме отреагировали на признание Буше в изнасиловании девочки

Непонятно, чем закончится его эпопея с судом – ему могут дать настоящий срок, могут дать условный. Но опять же, получается так, что он чуть ли не сбежал из Америки в Россию от правосудия. А так быть не должно: если суд его не оправдает, он должен понести наказание у себя на родине.