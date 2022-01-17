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1 час назад

Депутат Свищев о Буше: «России легионеры с такой репутацией не нужны»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о том, что нападающий «Локомотива» Рид Буше признал себя виновным в изнасиловании 12-летней девочки.

В Госдуме отреагировали на признание Буше в изнасиловании девочки
Фото: : Официальный сайт ХК "Локомотив"/Neelov Yaroslav (c) 2015: Официальный сайт ХК "Локомотив"/Neelov Yaroslav (c) 2015

Ранее появилась информация, что инцидент произошел в 2011 году, когда Буше было 17 лет. Он принимал участие в Программе развития сборной США и проживал в семье девочки.

«Это очень неприятная ситуация для российского спорта, когда у нас в хоккее играют легионеры с таким сомнительным прошлым. Я считаю, что нам надо внимательнее относиться к выбору легионеров и смотреть не только на их профессиональные качества, но и на личные, узнавать, нет ли у них каких-то противоправных историй в жизни.

Нужно рассчитывать имиджевые риски, чтобы исключить подобные ситуации. России легионеры с такой репутацией не нужны.

Непонятно, чем закончится его эпопея с судом – ему могут дать настоящий срок, могут дать условный. Но опять же, получается так, что он чуть ли не сбежал из Америки в Россию от правосудия. А так быть не должно: если суд его не оправдает, он должен понести наказание у себя на родине.

Конечно, клуб должен сам решить, убирать ли им игрока из команды и разрывать с ним контракт или оставлять в случае такой возможности. Но они сейчас в очень затруднительном положении - репутационный удар огромный», – сказал Свищев.

Хоккеист "Локомотива" признался в изнасиловании несовершеннолетней

Легионер «Локомотива» признался, что в 2011-м изнасиловал 12-летнюю девочку. Ему грозило от 25 лет до пожизненного, но накажут мягче

Хоккей,Дмитрий Свищев,Локомотив,Госдума,
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