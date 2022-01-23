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2 часа назад

Главный тренер "Оттавы": Овечкин не будет играть вечно

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит высказался о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине после поражения от столичной команды со счетом 2:3 (ОТ). Его слова передает журналист Том Гулитти в Twitter.

Главный тренер "Оттавы": Овечкин не будет играть вечно
Фото: TwitterTwitter

«Знаете, Ови не будет играть вечно. Однажды наступит черед зажигать Тимми Штюцле, Брэди Ткачука, Джоша Норриса и Дрейка Батерсона. Определенно настанет их очередь», — сказал Смит.

Сегодня россиянин оформил дубль. В одном из эпизодов Овечкину ассистировал другой россиянин «Кэпиталз» — Евгений Кузнецов. Эти результативные действия 36-летнего форварда позволили ему единолично возглавить список бомбардиров этого сезона. Теперь на счету Овечкина по 29 заброшенных шайб и голевых передач. Ближайший преследователь, нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо, имеет в своем активе 56 очков (16 + 40).

Также Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. После сегодняшней игры у 36-летнего россиянина стало 759 заброшенных шайб. Таким образом он приблизился к чеху Яромиру Ягру, который с 766-ю шайбами занимает третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги. У возглавляющего рейтинг канадца Уэйн Гретцки в активе 894 шайбы за карьеру.

Ранее сообщалось, что Овечкин оторвался от преследователей в гонке бомбардиров сезона НХЛ.

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