«Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе»

У Александра и его команды продолжается кризис. Почти нет побед, проблемы и в нападении, и с вратарями.

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У «Вашингтона» снова наступила неудачная полоса в сезоне. «Кэпиталз» в последних 10 матчах лишь один раз выиграли в основное время (ещё два раза в овертайме), а в поединке с «Вегасом» впервые в чемпионате остались без заброшенных шайб. Нападение «столичных», у которого очевидные проблемы как с созиданием, так и с реализацией, остановил Робин Ленер.

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Александр Овечкин, у которого продолжается фантастичекая регулярка, выделяется на фоне партнёров, но и он не в силах в одиночку тащить «Вашингтон». Если в матче с «Оттавой» Ови свои дублем ещё сумел реанимировать партнёров, то против «Вегаса» и он был бессилен. Очередной домашний матч «столичные» проводили с «Сан-Хосе». Калифорнийцы отчаянно борются за попадание в плей-офф, так что сразу было понятно, что кризисному «Вашингтону» сегодня придётся тяжело. В результате всё так и вышло.

«Кэпиталз» не могли пробить Джеймса Раймера на протяжении двух периодов, растянув безголевую серию в общей сложности на 100 минут игрового времени. А в это время «Сан-Хосе» дважды огорчил Илью Самсонова. Cначала отличился Ноа Грегор, и в этом эпизоде 16-ю передачу в сезоне отдал Александр Барабанов.

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А потом первый гол в сезоне забил защитник Николя Мелош. «Вашингтон» «горел» после двух периодов 0:2, при этом хоккеисты «столичных» упустили немало возможностей для взятия ворот. Всё это напоминало недавнюю игру с «Оттавой», когда «Кэпиталз» также уступали «сенаторам» после 40 минут, а затем их спас Овечкин, но у Александра в этот вечер мало что получалось. Он 8 раз бросил в створ, но Раймер справился со всеми угрозами (и даже не сломал себе шлем), а Александр по итогам встречи заработал «-2» в графу полезности. Такое течение игры явно не способствовало хорошему настроению Великой Восьмёрки. И в конце второго периода Ови даже немного психанул на арбитра. Лайнсмен случайно помешал россиянину зайти в зону по борту, что привело к положению «вне игры» у «Вашингтона». Ови с недоумением посмотрел на линейного судью, а затем выругался в его адрес.

Уже на 14-й секунде третьего периода Спронг сумел-таки пробить Раймера, у «Вашингтона» забрезжила надежда на спасение, но за следующие 20 минут «столичные» больше не сумели даже приблизиться ко второму голу. «Сан-Хосе» же очень вовремя забил третью шайбу — на 57-й минуте, когда «Вашингтон» наращивал давление и готовился к финальному штурму. У «акул» отличился Йонатан Дален, и в этом эпизоде явно не выручил Илья Самсонов.

Пожалуй, топовый вратарь «Вашингтону» действительно не помешает. Концовка матча превратилась в формальность — «столичные» сегодня явно были не в той форме, чтобы уйти с «-2» на последних минутах. В результате хозяева лишь пропустили четвёртую шайбу в пустые ворота, окончательный счёт 1:4 в пользу гостей установил Эндрю Кольяно. Кризис «Вашингтона» продолжается.