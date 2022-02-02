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1 час назад

Сборная России по хоккею полетит на Олимпиаду в Пекин отдельным рейсом

 Олимпийский комитет России (ОКР) подтвердил, что мужская сборная России по хоккею полетит в Пекин на зимние Олимпийские игры – 2022 отдельным рейсом, сообщает Федеральное агентство новостей. Ранее СМИ сообщали, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции сборная России по хоккею запросила отдельный самолет для перелета в Пекин. «В связи с возникшей необходимостью было принято решение организовать сегодня дополнительный борт из Москвы в Пекин. На одном рейсе на игры вылетает мужская сборная по хоккею, на втором — ряд представителей других сборных команд, СМИ и официальные лица», — заявили в штабе делегации ОКР. Оба самолета должны вылететь в Китай вечером в среду из аэропорта Шереметьево. XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Открытие ОИ пройдет 4 февраля в 15:00 по московскому времени. Российскую сборную представят 213 спортсменов, которые будут бороться за медали во всех видах спортивных соревнований.

Сборная России по хоккею полетит на Олимпиаду в Пекин отдельным рейсом
Фото: РИАМОРИАМО
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