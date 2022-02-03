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36 минут назад

Соболев назвал главное качество нового тренера "Спартака"

22:28, 03 февраля 2022, автор: Бесков В.Соболев назвал главное качество нового тренера "Спартака"Сейчас красно-белые проводят первые сборы под руководством итальянца Паоло Ваноли. Источник фото: ФК "Спартак"Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев заявил, что считает главным качеством нового главного тренера красно-белых Паоло Ваноли требовательность."Он очень требовательный, огромное внимание уделяет мелочам. Любое твоё движение оценивает, хочет, чтобы всё было идеально", - цитирует его "Спорт-Экспресс".Ваноли возглавил "Спартак" в середине декабря 2021 года, сменив на посту португальца Руя Виторию.

Соболев назвал главное качество нового тренера "Спартака"
Фото: Inc-NewsInc-News
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