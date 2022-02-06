Максим Сушинский: «Какой может быть административный ресурс у «Салавата»? Владимир Владимирович, что ли, позвонил?»

Формирование пары «Ак Барс» – «Авангард» стало возможным после того, как КХЛ отменила техническое поражение «Салавата Юлаева» в матче с «Трактором», которое было засчитано в ноябре 2021 года. Это решение вывело уфимский клуб на третье место в таблице Восточной конференции по проценту набранных очков.

– А что делать? Других вариантов нет. Три года назад «Авангард» также в первом раунде играл против «Ак Барса». Очень интересная будет серия.

– Получается, финалисты Востока прошлого сезона встречаются уже в начале плей-офф.

– В регулярке они не очень сыграли, поэтому и встречаются в первом раунде.

– Журналист Михаил Зислис написал: «Меня уверяют, что задачу столкнуть «Ак Барс» и «Авангард» решали люди, обладающие административным ресурсом». Не странно выглядит то, что с «Салавата Юлаева» сняли техническое поражение три месяца спустя?

– Это что административный такой ресурс у Уфы появился? Это бред сивой кобылы, чтобы интригу запустить. Какой может быть административный ресурс? Владимир Владимирович, что ли, позвонил и сказал: «Дайте Уфе два очка»? – сказал Сушинский.

Владимир Путин: «Салават Юлаев» – отличная команда, самого высшего качества»