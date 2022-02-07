«Кленовые» вышли на лёд лишь спустя час, отказавшись снимать маски до результатов тестов.

После первых двух матчей женской сборной России на Олимпиаде в Пекине для нашей команды всё складывается довольно ожидаемо: несмотря на проблемы с составом, россиянки как ни в чём не бывало вышли на лёд и обыграли сборную Швейцарии, а на следующий день пропустили пять безответных шайб от гегемона женского хоккея – команды США.

При этом винить наших девушек в таком результате ни в коем случае нельзя – разница в классе между двумя лучшими сборными в мире (США и Канады) и остальными командами в женском хоккее просто огромна. При этом стоит отдельно похвалить голкиперов российской команды – начавшая матч Мария Сорокина долгое время справлялась с невероятным шквалом бросков со стороны «звёздно-полосатых», да так, что даже удостоилась сравнения с легендарным вратарём из мужского хоккея: «Мария Сорокина демонстрирует олимпийское выступление уровня Доминика Гашека», — написал в своём «твиттере» журналист АР Джон Вавроу.

В середине третьего периода, когда счёт стал уже 0:5, Сорокину сменила 17-летняя дебютантка Олимпиады Дарья Гредзен, которая отразила все 19 бросков по своим воротам!

Своим выступлением в матче с США Гредзен заслужила полноценный дебют – на игру с канадками Дарья получила возможность выйти в стартовом составе. Вместе с коллегами по сборной она вышла на лёд, провела разминку и уже готовилась дать бой родоначальницам хоккея, однако… сборная Канады не появлялась.

Прошла минута, две, три, а соперниц всё не было. Спустя пять минут россиянок отправили на скамейку, а судьи подъехали к тренерам нашей команды, чтобы объяснить ситуацию, в то время как по практически пустой арене разнеслось: «Игра отложена».

Если один из участников опаздывает на встречу, то он должен начать игру в меньшинстве. О намерении выписать штраф канадкам ещё спустя несколько минут доложили тренерскому штабу российской сборной. Однако появление «кленовых» от этого ближе не стало. Сборная Канады решила бойкотировать игру?

В это же время стала известна причина, по которой североамериканки отказались выходить на лёд: они ждали, когда представители сборной России предоставят им результаты тестов на коронавирус. Напомним, несколько россиянок до сих пор не готовы играть из-за положительных тестов.

Канада запросила отложить начало матча на час, и их запрос был одобрен. В назначенное время хоккеистки всё-таки вышли на лёд, причём сделали это в масках! Это касается не только игроков канадской команды – россиянки также появились на площадке в защитных средствах!

Спустя час после назначенного времени игра всё-таки началась – истерика Канады осталась безнаказанной и воплотилась в настоящий абсурд. Более того, канадки начали матч в полном составе. И это несмотря на намерения судей оставить их в меньшинстве.