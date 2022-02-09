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1 час назад

Овечкин заявил, что Капризова засудили на Матче звезд НХЛ

Газета.Ruиещё 4

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оценил пародию на себя в исполнении Кирилла Капризова на Матче звезд НХЛ. Перед конкурсом на самый красивый буллит Капризов переоделся в свитер "Вашингтона" с игровым номером Овечкина.

Овечкин заявил, что Капризова засудили на Матче звезд НХЛ
Фото: Washington Capitals/InstagramWashington Capitals/Instagram

"Я считаю, что это было довольно круто. Мне показалось это забавным, и я не понимаю, почему он получил так мало баллов. Чем вообще там судьи занимались?" — приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ.

Овечкин пропустил Матч звезд из-за коронавируса. Стоит отметить, что 36-летний россиянин отказался от участия в мероприятии в 2019 и 2020 годах. В этом сезоне на счету Овечкина 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 44 играх. 36-летний россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги.

Нападающий выступает за "Вашингтон" с 2005 года, в сезоне 2012/13 он играл за московское "Динамо". Ранее Овечкин рассказал, как ему удалось так классно подготовиться к новому сезону.

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