«Вашингтон» дома уступил «Коламбусу»

«Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду проиграл «Коламбусу». Поединок завершился со счетом 4:5, сообщает «МИР 24».

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Отмечается, что в составе хозяев отличились Гарнет Хэтэуэй, Ник Дауд, Том Уилсон, а также российский нападающий Евгений Кузнецов, забивший с передачи капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

У «Блю Джэкетс» две шайбы на свой счет записал Патрик Лайне, а также отличились Адам Боквист, Трей Фикс-Волански и Бун Дженнер. Вратарь «столичных» Илья Самсонов заменил Финикса Копли на 44-й минуте при счете 3:4 и смог отразить шесть бросков.