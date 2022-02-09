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2 часа назад

«Вашингтон» дома уступил «Коламбусу», одну из шайб забросил Евгений Кузнецов

Мир24

«Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду проиграл «Коламбусу». Поединок завершился со счетом 4:5, сообщает «МИР 24».

«Вашингтон» дома уступил «Коламбусу»
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что в составе хозяев отличились Гарнет Хэтэуэй, Ник Дауд, Том Уилсон, а также российский нападающий Евгений Кузнецов, забивший с передачи капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

У «Блю Джэкетс» две шайбы на свой счет записал Патрик Лайне, а также отличились Адам Боквист, Трей Фикс-Волански и Бун Дженнер. Вратарь «столичных» Илья Самсонов заменил Финикса Копли на 44-й минуте при счете 3:4 и смог отразить шесть бросков.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин рассказал, как перенес коронавирус и о чем сожалеет больше всего.

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