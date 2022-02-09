Овечкин рассказал о перенесенном коронавирусе

"Был сложный период, особенно для моей супруги. Но таковы правила, ничего не поделаешь", – приводит слова Овечкина сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккеист также отметил, что перед матчами ему предстоит поработать над своей физической формой. Из-за COVID-19 Александр Овечкин не смог принять участие в Матче всех звезд НХЛ и сыграть против "Эдмонтона". 8 февраля он получил разрешение вернуться в команду и возобновить тренировки.