Эксперт: у России серьёзные проблемы в созидании

«Игра вновь показала, что у нас серьёзные проблемы в созидании. Даже те игроки, которых мы считаем креативными, сегодня не показали соответствующей игры. Мы действительно играем осторожно. Если брать первые 2 периода, то у нас там просто не получалось реализовать моменты. В третьем периоде, выигрывая 1:0, мы всё-таки скатились до осторожной игры, старались обезопасить свои ворота и удержать победный счёт.