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Олимпиада-2022
38 минут назад

Гимаев-мл.: игра с Данией показала, что у России серьёзные проблемы в созидании

Чемпионат.comиещё 1

Комментатор КХЛ ТВ, известный в прошлом защитник Сергей Гимаев-младший поделился мнением об игре сборной России по хоккею в матче с Данией (2:0) на Олимпийских играх.

Эксперт: у России серьёзные проблемы в созидании
Фото: ReutersReuters

«Игра вновь показала, что у нас серьёзные проблемы в созидании. Даже те игроки, которых мы считаем креативными, сегодня не показали соответствующей игры. Мы действительно играем осторожно. Если брать первые 2 периода, то у нас там просто не получалось реализовать моменты. В третьем периоде, выигрывая 1:0, мы всё-таки скатились до осторожной игры, старались обезопасить свои ворота и удержать победный счёт.

Из положительных моментов отметим вновь игру в обороне, хотя датчане имели возможности, три момента было от игрока финского «Йокерита». В двух случаях выручил Иван Федотов, который вновь провёл отличный матч, а в третьем случае сошла шайба с клюшки, и в целом датчанин уже мог поражать пустые ворота», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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