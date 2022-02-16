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1 час назад

Овечкин установил еще один рекорд НХЛ

Lenta.ru

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установил еще один рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба StatsCentre в Twitter.

Овечкин установил еще один рекорд НХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилл Предаторс» (4:1). Первая шайба была заброшена при численном преимуществе команды. Она стала 304-й в карьере хоккеиста.

Таким образом, 36-летний россиянин установил рекорд лиги по количеству заброшенных в большинстве шайб за карьеру. Он обошел по этому показателю Бретта Халла, который поразил ворота соперника при численном преимуществе 303 раза. Отмечается, что при подсчете учитывались как матчи регулярного чемпионата, так и плей-офф.

1 января Овечкин стал рекордсменом НХЛ по заброшенным в большинстве шайбам в матчах регулярного чемпионата. Он поразил ворота соперника 275 раз и обошел по этому показателю канадца Дэйва Андрейчука.

В 49 мачтах текущего сезона Овечкин забросил 31 шайбу и отдал столько же результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ россиянин провел 1246 встреч и поразил ворота соперников 761 раз.

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