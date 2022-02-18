КХЛ освободит ряд игроков от ПЦР-тестов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в преддверии плей-офф опубликовала новые протоколы по коронавирусу; по итогам скринингового тестирования всех команд игроки с достаточным уровнем антител будут освобождены от дальнейшей сдачи ПЦР-тестов, об этом говорится на сайте лиги.
— До 26 февраля каждая команда пройдет скрининговое тестирование, которое позволит освободить от дальнейшей сдачи ПЦР-тестов игроков, имеющих достаточное количество антител к коронавирусу.
Если игроки и сотрудники клуба, вакцинированные за последний год или переболевшие в течение полугода коронавирусом и при отсутствии симптомов ОРВИ, сдали положительный ПЦР, то уже на третий день они могут сдать анализы и выйти из карантина при отрицательном ПЦР и отсутствии симптомов заболевания. При этом контактная группа, соответствующая указанным критериям, не изолируется, — говорится в релизе.
Исключением будут иностранные команды, которые должны соблюдать требования регулирующих органов своих стран.Ранее КХЛ объявила, что регулярный чемпионат завершен досрочно, участники плей-офф определены по проценту набранных очков от максимального количества. Матчи первого раунда плей-офф начнутся 1 марта. Источник:Официальный сайт КХЛ