КХЛ освободит ряд игроков от ПЦР-тестов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в преддверии плей-офф опубликовала новые протоколы по коронавирусу; по итогам скринингового тестирования всех команд игроки с достаточным уровнем антител будут освобождены от дальнейшей сдачи ПЦР-тестов, об этом говорится на сайте лиги.

Если игроки и сотрудники клуба, вакцинированные за последний год или переболевшие в течение полугода коронавирусом и при отсутствии симптомов ОРВИ, сдали положительный ПЦР, то уже на третий день они могут сдать анализы и выйти из карантина при отрицательном ПЦР и отсутствии симптомов заболевания. При этом контактная группа, соответствующая указанным критериям, не изолируется, — говорится в релизе.