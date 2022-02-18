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45 минут назад

«Локомотив» расторг контракт с Ридом Буше, осуждённым за изнасилование

Чемпионат.com

Хоккейный клуб «Локомотив» расторг контракт с нападающим Ридом Буше, сообщает пресс-служба КХЛ в «Твиттере».

«Локомотив» расторг контракт с осужденным за изнасилование игроком
Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

В начале февраля суд округа Уоштено (штат Мичиган, США) вынес приговор игроку, который ранее попал в секс-скандал. Американца приговорили к четырём годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно.

Изначально Буше обвиняли в сексуальном преступлении первой степени, по которому ему грозил 25-летний тюремный срок. В декабре 2021 года суд пошёл на сделку с Буше – признание вины в обмен на смягчение статьи (на сексуальное преступление третьей степени) и более мягкое наказание – испытательный срок без отбытия тюремного заключения.

Если Буше нарушит условия приговора, то его наказание могут ужесточить – до 15 лет тюрьмы и включение в список насильников.

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