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Олимпиада-2022
1 час назад

Загитова о выходе российских хоккеистов в финал ОИ: вырвали у Швеции победу зубами

Газета.Ru

Российская фигуристка Алина Загитова поздравила сборную России по хоккею с выходом в финал Олимпиады.

Загитова о хоккеистах РФ: вырвали у Швеции победу зубами
Фото: Александр Вильф/РИА «Новости»Александр Вильф/РИА «Новости»

"Наши хоккеисты в финале. Вырвали у Швеции победу зубами! Последний буллит все решил. Спасибо за заряд адреналина. Только вперед", - написала Загитова в Instagram.

В матче 1/2 финала Россия обыграла Швецию. Основное время матча закончилось вничью 1:1, не выявил победителя и овертайм. Судьба путевки в финал решалась в серии буллитов, в которой удачливее оказалась российская команда.

Первая серия буллитов из пяти попыток у каждой команды завершилась со счетом 2:2, далее команды соревновались до первого промаха. Решающий буллит на счету 20-летнего форварда Арсения Грицюка. В решающем матче россияне сыграют с Финляндией. Встреча состоится 20 февраля. Стартовое вбрасывание состоится в 7.10 по московскому времени.

Ранее трехкратный чемпион мира Данис Зарипов поделился мнением о выходе сборной России по хоккею в финал Олимпиады.

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