Капризов повторил достижение Овечкина и Селянне

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды Пантерз». «Дикари» обыграли «пантер» со счетом 6:2.
Капризов стал автором одной из шайб при игре в большинстве. Всего Капризов набрал 112 (50+62) очков своих первых матчах. Россиянин — шестой европейский игрок в НХЛ, забросивший не менее 50 шайб и отдавший не менее 60 передач в первых 100 матчах НХЛ.
Капризов повторил достижение Кента Нильссона, Петера Штясны, Мариана Штясны (55+80), Тему Селянне (84+68) и Александра Овечкина (64+64).
«Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав за 46 игр 63 очка.