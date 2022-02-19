Капризов повторил достижение Овечкина и Селянне

Капризов стал автором одной из шайб при игре в большинстве. Всего Капризов набрал 112 (50+62) очков своих первых матчах. Россиянин — шестой европейский игрок в НХЛ, забросивший не менее 50 шайб и отдавший не менее 60 передач в первых 100 матчах НХЛ.