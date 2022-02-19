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1 час назад

Капризов повторил достижение Овечкина и Селянне

Спорт день за днем

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды Пантерз». «Дикари» обыграли «пантер» со счетом 6:2.

Капризов повторил достижение Овечкина и Селянне
Фото: twitter.com/mnwildtwitter.com/mnwild

Капризов стал автором одной из шайб при игре в большинстве. Всего Капризов набрал 112 (50+62) очков своих первых матчах. Россиянин — шестой европейский игрок в НХЛ, забросивший не менее 50 шайб и отдавший не менее 60 передач в первых 100 матчах НХЛ.

Капризов повторил достижение Кента Нильссона, Петера Штясны, Мариана Штясны (55+80), Тему Селянне (84+68) и Александра Овечкина (64+64).

«Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав за 46 игр 63 очка.

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