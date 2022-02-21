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Олимпиада-2022
53 минуты назад

Капитан сборной России по хоккею: я кайфовал на Олимпиаде

Газета.Ruиещё 14

Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев поделился эмоциями от олимпийского турнира, передает "Спорт-Экспресс".

Капитан сборной России по хоккею: я кайфовал на Олимпиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Есть работа, которую надо выполнять. Я кайфовал на Олимпиаде. У нас был хороший коллектив. Не все плохо было, как вы считаете. Честно, я рад, как все закончилось", - сказал Шипачев.

Напомним, Россия проиграла в финальном матче Олимпиады сборной Финляндии со счетом 2:1. Олимпиада-2022.

ФиналФинляндия — Россия — 2:1Голы: 0:1 — Григоренко (Гусев, Нестеров) — 7.17;1:1 — Покка ( Бьёрнинен, Охтамаа) — 23.28;2:1 — Бьёрнинен ( Анттила, Охтамаа) — 40.31.

Сборная России во второй раз в истории проиграла финал Олимпиады. На Играх-1998 в Нагано россияне в финале с минимальным счетом уступили Чехии (0:1). Ранее стала известна предположительная сумма, которую хоккеисты сборной Финляндии получат за победу над Россией в финале Олимпиады.

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