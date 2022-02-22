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48 минут назад

Губерниев: сборная России по хоккею бездарно профукала шанс взять золото Игр

Газета.Ruиещё 15

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о выступлении сборной России по хоккею на Олимпийских играх - 2022 в Пекине. Напомним, подопечные Алексея Жамнова в финальном матче хоккейного турнира уступили сборной Финляндии со счетом 1:2.

Губерниев: сборная России по хоккею бездарно профукала шанс взять золото Игр
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Второе место после финнов - это наш уровень? Нет. Но если бы играли все сильнейшие игроки НХЛ, у нас было бы значительно меньше шансов выйти в финал. У нас был шанс победить без игроков НХЛ. Мы этот шанс, с моей точки зрения, бездарно профукали", - приводит слова телеведущего "Аргументы и факты".

Национальная команда во второй раз в истории проиграла финал Олимпиады. На Играх-1998 в Нагано россияне в финале с минимальным счетом уступили Чехии (0:1). На прошлых ОИ хоккеисты сборной России в заключительном матче обыграли Германию и впервые в своей истории стали олимпийскими чемпионами.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высказался о выступлении мужской сборной России по хоккею на Олимпийских играх.

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