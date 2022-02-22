Губерниев: сборная России по хоккею бездарно профукала шанс взять золото Игр

"Второе место после финнов - это наш уровень? Нет. Но если бы играли все сильнейшие игроки НХЛ, у нас было бы значительно меньше шансов выйти в финал. У нас был шанс победить без игроков НХЛ. Мы этот шанс, с моей точки зрения, бездарно профукали", - приводит слова телеведущего "Аргументы и факты".