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41 минуту назад

Чернышенко о хоккейной сборной: никто их не упрекнет, что они где-то смалодушничали

Газета.Ru

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высказался о выступлении мужской сборной России по хоккею на Олимпийских играх - 2022 в Пекине. Напомним, подопечные Алексея Жамнова в финальном матче уступили сборной Финляндии со счетом 1:2.

Чернышенко о хоккейной сборной: "Наши все равно победили"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Конечно, я болел за хоккей. Считаю, что наши все равно победили — по мастерству и профессионализму. Для нас это все равно высшая награда. Ничего, что это серебряная медаль — для нас она высшей пробы. Ребята бились до конца, никто не может их упрекнуть, что они где-то смалодушничали", — сказал вице-премьер в прямом эфире телеканала "Россия 24".

Национальная команда во второй раз в истории проиграла финал Олимпиады. На Играх-1998 в Нагано россияне в финале с минимальным счетом уступили Чехии (0:1).

На прошлых ОИ хоккеисты сборной России в заключительном матче обыграли Германию и впервые в своей истории стали олимпийскими чемпионами.

Ранее генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал критику заслуженного тренера Владимира Плющева в адрес Жамнова.

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