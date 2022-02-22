Чернышенко о хоккейной сборной: "Наши все равно победили"

"Конечно, я болел за хоккей. Считаю, что наши все равно победили — по мастерству и профессионализму. Для нас это все равно высшая награда. Ничего, что это серебряная медаль — для нас она высшей пробы. Ребята бились до конца, никто не может их упрекнуть, что они где-то смалодушничали", — сказал вице-премьер в прямом эфире телеканала "Россия 24".