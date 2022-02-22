Чернышенко о хоккейной сборной: "Наши все равно победили"

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высказался о выступлении мужской сборной России по хоккею на Олимпийских играх - 2022 в Пекине. Напомним, подопечные Алексея Жамнова в финальном матче уступили сборной Финляндии со счетом 1:2.
"Конечно, я болел за хоккей. Считаю, что наши все равно победили — по мастерству и профессионализму. Для нас это все равно высшая награда. Ничего, что это серебряная медаль — для нас она высшей пробы. Ребята бились до конца, никто не может их упрекнуть, что они где-то смалодушничали", — сказал вице-премьер в прямом эфире телеканала "Россия 24".
Национальная команда во второй раз в истории проиграла финал Олимпиады. На Играх-1998 в Нагано россияне в финале с минимальным счетом уступили Чехии (0:1).
На прошлых ОИ хоккеисты сборной России в заключительном матче обыграли Германию и впервые в своей истории стали олимпийскими чемпионами.
Ранее генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал критику заслуженного тренера Владимира Плющева в адрес Жамнова.