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1 час назад

Илья Михеев забросил восьмую шайбу в сезоне в матче с «Монреалем»

Чемпионат.comиещё 4

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Монреаль Канадиенс» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

Илья Михеев забросил восьмую шайбу в матче с «Монреалем»
Фото: официальный сайт НХЛофициальный сайт НХЛ

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче в пользу хозяев – 5:2. На 45-й минуте матча голом отметился российский нападающий гостей Илья Михеев. Его шайба стала первой для «Торонто» в этом матче. После него, спустя минуту, гол забил Пьер Энгвалль. У хозяев же ранее заброшенными шайбами отметились Джош Андерсон (дважды), Коул Кофилд, Майк Хоффман и Рем Питлик.

В текущем сезоне Михеев провёл 20 матчей, набрав 11 (8+3) баллов при общей полезности «+6». В сезоне-2020/2021 на его счету 54 встречи и 17 (7+10) очков при показателе полезности «+5». «Торонто» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 67 очков после 49 матчей.

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