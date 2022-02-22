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2 часа назад

«Йокерит» не намерен выходить из состава КХЛ

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Финский «Йокерит» выступил с официальным заявлением по поводу требования своих болельщиков выйти из состава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Йокерит» не намерен выходить из состава КХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У «Йокерита» есть обязывающие соглашения и обязательство соблюдать их в КХЛ. «Джокеры» также несут ответственность как работодатель. Поскольку в то же время и ситуация исключительно сложная, мы не считаем, что «Йокерит» как спортивный клуб имеет полное право, чтобы чётко изложить свои взгляды на ситуацию», — говорится на сайте коллектива из Хельсинки.

При этом клуб внимательно следит за политической ситуацией и ведёт активный диалог по данному поводу. Отмечается, что также отслеживаются решения, связанные с возможными санкциями.

Ранее сообщалось, что клуб КХЛ «Ак Барс» отменил QR-коды для посещения домашних матчей.

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