«Йокерит» не намерен выходить из состава КХЛ

«У «Йокерита» есть обязывающие соглашения и обязательство соблюдать их в КХЛ. «Джокеры» также несут ответственность как работодатель. Поскольку в то же время и ситуация исключительно сложная, мы не считаем, что «Йокерит» как спортивный клуб имеет полное право, чтобы чётко изложить свои взгляды на ситуацию», — говорится на сайте коллектива из Хельсинки.