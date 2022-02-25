Овечкин вышел на третье место в НХЛ по матчам среди россиян

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на третье место в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по количеству сыгранных матчей среди россиян.

Фото: Reuters Reuters

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, где "Вашингтон" играет с "Нью-Йорк Рейнджерс". Для 36-летнего форварда сегодняшний матч стал 1248-м за карьеру в НХЛ. Благодаря этому он сравнялся с Сергеем Федоровым по количеству матчей в НХЛ среди россиян.

Возглавляет этот список Алексей Ковалев (1316), вторым идет Сергей Гончар (1301). На счету 36-летнего россиянина в нынешнем сезоне НХЛ 31 заброшенная шайба и столько же результативных передач. По системе гол + пас он является безоговорочным лидером своей команды. По этому показателю он занимает четвертое место в лиге. Лидирует нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзатль (33+32).

Овечкин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 761 шайбу в карьере. На третьем месте располагается чешский хоккеист Яромир Ягр, на его счету 766 голов. На первом месте — Уэйн Гретцки, которому за свою карьеру удалось забросить 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что Овечкин рассказал, почему в нынешнем сезоне он стал отдавать больше голевых передач.