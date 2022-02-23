Третьяк: ФХР готова оказать любую помощь Амирову

«Лечение спортсмена обеспечивает клуб НХЛ «Торонто», мы находимся на связи с командой. Безусловно, ФХР готова оказать любую помощь, которая потребуется», — цитирует Третьяка ТАСС .

В этом сезоне Континентальной хоккейной лиги Амиров провёл десять матчей, забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. 20-летний игрок был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2020 году.