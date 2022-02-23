Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+20° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
1 час назад

Третьяк: ФХР готова оказать любую помощь Амирову

RT на русскомиещё 2

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отреагировал на обнаружение опухоли головного мозга у Родиона Амирова, хоккеиста уфимского клуба «Салават Юлаев».

Третьяк: ФХР готова оказать любую помощь Амирову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лечение спортсмена обеспечивает клуб НХЛ «Торонто», мы находимся на связи с командой. Безусловно, ФХР готова оказать любую помощь, которая потребуется», — цитирует Третьяка ТАСС.

В этом сезоне Континентальной хоккейной лиги Амиров провёл десять матчей, забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. 20-летний игрок был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2020 году.

Ранее врач рассказал, сможет ли хоккеист Амиров вернуться в спорт после опухоли мозга.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители