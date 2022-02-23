У 20-летнего хоккеиста «Салавата Юлаева» обнаружили опухоль мозга

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» Кайл Дубас рассказал, что у российского хоккеиста Родиона Амирова обнаружена опухоль головного мозга. Сообщение было опубликовано на официальной странице клуба, а также в соцсетях.
«С сожалением сообщаю нашим болельщикам, что у Родиона Амирова диагностирована опухоль головного мозга», - заявил Дубас.
Отмечается, что 20-летнего хоккеиста, выступавшего в уфимском клубе «Салават Юлаев» на позиции форварда, «Торонто» задрафтовал в 2020-м году. Общий номер драфта у Амирова был 15.
Дубас сообщил также, что российский хоккеист в настоящее время находится на лечении в германской клинике.
Пост в Facebook собрал большое количество комментариев. Пользователи пожелали молодому спортсмену выздоровления и удачи.
«Я надеюсь, что он полностью восстановится. Мечтаю снова увидеть его на льду в ближайшем будущем. Желаю ему удачи и здоровья», - заявила Амбер Мари.
«Какие ужасные новости. Всего наилучшего Амирову. Пусть выздоровеет», - написал Макрей.