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49 минут назад

У 20-летнего хоккеиста «Салавата Юлаева» обнаружили опухоль мозга

Илья Родин

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» Кайл Дубас рассказал, что у российского хоккеиста Родиона Амирова обнаружена опухоль головного мозга. Сообщение было опубликовано на официальной странице клуба, а также в соцсетях.

У 20-летнего хоккеиста «Салавата Юлаева» обнаружили опухоль мозга
Фото:  Официальный сайт ХК "Салават Юлаев" Официальный сайт ХК "Салават Юлаев"

«С сожалением сообщаю нашим болельщикам, что у Родиона Амирова диагностирована опухоль головного мозга», - заявил Дубас.

Отмечается, что 20-летнего хоккеиста, выступавшего в уфимском клубе «Салават Юлаев» на позиции форварда, «Торонто» задрафтовал в 2020-м году. Общий номер драфта у Амирова был 15.

Дубас сообщил также, что российский хоккеист в настоящее время находится на лечении в германской клинике.

Пост в Facebook собрал большое количество комментариев. Пользователи пожелали молодому спортсмену выздоровления и удачи.

«Я надеюсь, что он полностью восстановится. Мечтаю снова увидеть его на льду в ближайшем будущем. Желаю ему удачи и здоровья», - заявила Амбер Мари.

«Какие ужасные новости. Всего наилучшего Амирову. Пусть выздоровеет», - написал Макрей.

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