У 20-летнего хоккеиста «Салавата Юлаева» обнаружили опухоль мозга

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» Кайл Дубас рассказал, что у российского хоккеиста Родиона Амирова обнаружена опухоль головного мозга. Сообщение было опубликовано на официальной странице клуба, а также в соцсетях.

Фото: Официальный сайт ХК "Салават Юлаев" Официальный сайт ХК "Салават Юлаев"

«С сожалением сообщаю нашим болельщикам, что у Родиона Амирова диагностирована опухоль головного мозга», - заявил Дубас.

Отмечается, что 20-летнего хоккеиста, выступавшего в уфимском клубе «Салават Юлаев» на позиции форварда, «Торонто» задрафтовал в 2020-м году. Общий номер драфта у Амирова был 15.

Дубас сообщил также, что российский хоккеист в настоящее время находится на лечении в германской клинике.

Пост в Facebook собрал большое количество комментариев. Пользователи пожелали молодому спортсмену выздоровления и удачи.